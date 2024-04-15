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Минобороны Армении заключило с предприятиями ВПК заказы на более чем $300 млн

Минобороны Армении заключило с предприятиями ВПК заказы на более чем $300 млн Министерство обороны Армении заключило сделки с оборонными предприятиями на 122 млрд драмов (около 312,8 млн долларов).
В регионе
15 апреля 2024 г. 15:38
Минобороны Армении заключило с предприятиями ВПК заказы на более чем $300 млн

Министерство обороны Армении заключило сделки с оборонными предприятиями на 122 млрд драмов (около 312,8 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в ходе пресс-конференции министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян.

По его словам, заказы получили 25 предприятий. В составе министерства действует военно-промышленный комитет, выполняющий функции улучшения среды для кооперации между оборонным ведомством и предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК).

Айрапетян сообщил, что проведены испытания нескольких видов оружия и систем управления. В ближайшее время они поступят на вооружение.

Как отметил министр, в общей сложности подписано 46 контрактов. Ожидается, что по итогам года заказы получат еще четыре компании, а общая сумма заказов достигнет 489,7 млн долларов.

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