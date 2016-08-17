 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр юстиции: В Турции 38 тыс. заключенных будут выпущены из тюрем

    ​Данная мера не является амнистией и относится только к лицам, осужденным за преступления, совершенные до 1 июля 2016 года

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Власти Турции приняли поправки в законодательство, согласно которым примерно 38 тыс. заключенных будут выпущены из тюрем. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду министр юстиции страны Бекир Боздаг.

    Как он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, данная мера не является амнистией и относится только к лицам, осужденным за преступления, совершенные до 1 июля 2016 года.

    Министр отметил, что на освобождение не смогут рассчитывать заключенные, отбывающие сроки за совершение умышленного убийства, производство и торговлю наркотиками, преступления, направленные против безопасности государства и конституционного строя страны, разглашение государственной тайны и правонарушения, подпадающие под закон о борьбе с терроризмом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi