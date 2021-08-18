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Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств

Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств Министр обороны Армении Аршак Карапетян призвал руководителей подразделений значительно улучшить качество обслуживания граждан и решать поднятые вопросы в разумные сроки, в противном случае они будут привлечены к ответственности.
В регионе
18 августа 2021 г. 07:05
Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств

Министр обороны Армении Аршак Карапетян призвал руководителей подразделений значительно улучшить качество обслуживания граждан и решать поднятые вопросы в разумные сроки, в противном случае они будут привлечены к ответственности.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе совещания с участием руководителей подразделений Минобороны, Карапетян заявил, что получает много жалоб от граждан в связи с процессом предоставления юридических и социальных документов, связанных с Министерством.

Карапетян дал указание руководителям подразделений, приказав реорганизовать работу.
«Существенно повысить качество обслуживания граждан, решить поставленные вопросы в разумные сроки. В противном случае вы обязательно будете привлечены к ответу», - подчеркнул министр.

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