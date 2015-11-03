Министр энергетики Грузии: Мы можем импортировать из Ирана природный газ

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Отношение к Ирану в настоящее время изменилось, и можно ввозить и вывозить как электроэнергию, так и природный газ".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр энергетики Грузии, вице-премьер Каха Каладзе после встречи со своим армянским коллегой Эрвандом Захаряном.

Министр энергетики и природных ресурсов Армении Эрванд Захарян отметил, что на встрече разговор шел об усилении линии электропередачи в армяно-грузинском и армяно-иранском направлении: "Иран является очень интересным рынком. Мы максимально должны использовать местоположение нашей страны, и максимально использовать ресурсы этой страны. Есть возможность ввозить или вывозить электроэнергию в направлении Ирана, через Армению, а также природный газ, и нам предстоит больше поработать над этим".