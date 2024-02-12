МИД России ввел новые санкции в отношении Великобритании

МИД России объявило о новых санкциях в отношении Великобритании.

МИД России объявило о новых санкциях в отношении Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, эти меры приняты в ответ на продолжающийся "конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации РФ".

В санкционные списки включены некоторые британские военные чиновники. Среди них – заместитель министра обороны Джеймс Картлидж, заместитель начштаба обороны британской армии Чарльз Уолкер и т.д. Также под ограничения попали представители научно-академического сообщества. Санкции коснулись 18 граждан Великобритании.

В МИД отметили, что работа над расширением "стоп-листа" в ответ на действия британских чиновников будет продолжена.