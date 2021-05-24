МИД РФ: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех

Руденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, включая Азербайджан

Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, включая Азербайджан. Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью "Известиям".

Единственное, что, по словам замминистра, может ограничивать вступление, так это определенные положения устава организации, в соответствии с которыми для участия в ОДКБ необходимо наличие между его членами дипломатических отношений.

"Таких отношений между Азербайджаном и Арменией пока нет. Когда они будут установлены — мы надеемся, что это рано или поздно произойдет, — тогда и этот вопрос может встать в практическую плоскость в том или ином виде", - сказал Руденко.