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МИД РФ: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех

МИД РФ: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех Руденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, включая Азербайджан
В регионе
24 мая 2021 г. 12:48
МИД РФ: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех
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Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, включая Азербайджан. Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью "Известиям".

Единственное, что, по словам замминистра, может ограничивать вступление, так это определенные положения устава организации, в соответствии с которыми для участия в ОДКБ необходимо наличие между его членами дипломатических отношений.

"Таких отношений между Азербайджаном и Арменией пока нет. Когда они будут установлены — мы надеемся, что это рано или поздно произойдет, — тогда и этот вопрос может встать в практическую плоскость в том или ином виде", - сказал Руденко.

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