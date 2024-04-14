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МИД Ирана вызвал послов Британии, ФРГ и Франции после атаки на Израиль

МИД Ирана вызвал послов Британии, ФРГ и Франции после атаки на Израиль Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль.
В регионе
14 апреля 2024 г. 15:02
МИД Ирана вызвал послов Британии, ФРГ и Франции после атаки на Израиль

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства на официальной странице в соцсети Х.

"В министерстве иностранных дел в Тегеране сегодня утром глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима (Израиля - ред.) против наших граждан и интересов, последним из которых было трусливое нападение на посольстве нашей страны в Дамаске", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya, Fransa və Almaniya səfirləri İran XİN-ə çağırılıb

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