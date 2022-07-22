МИД Грузии: Отношения с Азербайджаном носят уникальный характер

“Отношения между Грузией и Азербайджаном носят уникальный характер. Наше партнерство является образцовым".

“Отношения между Грузией и Азербайджаном носят уникальный характер. Наше партнерство является образцовым".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия во время выступления на международной научной конференции в Тбилиси, посвященной 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Грузией.

По его словам, Грузия заинтересована в дальнейшем углублении отношений с Азербайджаном.

Официальный представитель МИД отметил, что Грузия не жалеет усилий для установления мира в регионе: “Альтернативы миру в регионе нет”.

Л.Дарсалия отметил, что между Грузией и Азербайджаном существуют широкие многоплановые отношения, охватывающие различные сферы, в том числе политическую, военную, экономическую, энергетическую, транспортную: ”Развитие этих отношений должно быть продолжено, совместными усилиями должны быть определены новые перспективы. За последние 30 лет наши страны продемонстрировали, что значит быть партнерами и друзьями. Наши отношения и впредь будут развиваться и углубляться”.