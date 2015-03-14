​МЧС РФ и Турции будут сотрудничать в вопросе обеспечения безопасности инфраструктуры

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Глава МЧС России Владимир Пучков и заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш на двусторонней встрече в рамках 3-й Всемирной конференции ООН по уменьшению опасности бедствий договорились об усилении сотрудничества в области управления рисками, в том числе и по крупным инфраструктурным проектам, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Такие договоренности позволят обеспечить безопасность реализации как инфраструктурных проектов, которые ведутся на территории России турецкими компаниями, так и проектов, реализуемых российскими организациями на территории Турции, в частности взаимодействие будет усилено по проекту газопровода "Турецкий поток", - сказал Пучков по итогам переговоров в субботу.

По его словам, стороны также договорились об организации тесного взаимодействия между службами двух стран для реализации безопасности жизнедеятельности населения России и Турции в рамках Черноморского экономического сотрудничества, в частности, развития системы мониторинга и прогнозирования землетрясений, неблагоприятных склоновых процессов, цунами, а также аварий и катастроф техногенного характера.

Наряду с этим, Россия и Турция будут сотрудничать по вопросам обеспечения безопасности и оказания помощи и поддержки российским туристам в Турции, а также и туристам, приезжающим из Турции в Россию. Стороны также обсудили вопросы взаимодействия российских и турецких спасателей при подготовке специалистов и проведения практических мероприятий.