Лукашенко: Беларусь участвует в операциях в Украине, но не посылает своих военных

Беларусь принимает участие в боевых действиях России в Украине, однако своих военных туда не отправляет.

Беларусь принимает участие в боевых действиях России в Украине, однако своих военных туда не отправляет.

Как передает Report со ссылкой на агентство "БелТА", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

"Мы участвуем там. Этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - сказал он.

По словам Лукашенко, Беларусь участвует в боевых действиях, "чтобы не допустить распространения этого конфликта на свою территорию".

"Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - объяснил президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что Польша и Литва наращивают военные силы у белорусских границ. Он отмечал, что в сопредельных с Беларусью государствах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тыс. человек. По его словам, наиболее активной является Польша.