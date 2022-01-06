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Lufthansa, "Аэрофлот" приостановили регулярные рейсы в Казахстан

Lufthansa, "Аэрофлот" приостановили регулярные рейсы в Казахстан Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменил сегодняшние рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау.
В регионе
6 января 2022 г. 13:12
Lufthansa, Аэрофлот приостановили регулярные рейсы в Казахстан

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменил сегодняшние рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее компания отменила вечерние рейсы в этих направлениях.

12.52

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что больше не предлагает регулярные рейсы в Алматы.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.

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