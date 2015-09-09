​Лидеры протестующих в Молдове призвали сторонников выйти на массовую акцию в выходные дни

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Организаторы самого массового за последние десятилетия протеста в Молдове призвали своих сторонников принять участие в следующей демонстрации в эти выходные.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил один из лидеров гражданской платформы DA ("Достоинство и правда") Василий Нэстасе.

"Передайте своим друзьям во всех городах республики, что мы собираемся повторить акцию протеста. В ходе митинга мы выступим с важным заявлением", - объявил он с трибуны в палаточном городке на главной площади Кишинева. Нэстасе еще раз повторил требования демонстрантов, среди которых отставка руководства страны, которое они обвиняют в коррупции и организация досрочных выборов. Как считают демонстранты, они должны быть проведены под эгидой ЕС.

Нэстасе проинформировал, что сегодня лидеры гражданской платформы вновь попытаются встретиться с руководством страны, а также с представителями правящего в республике "Альянса за европейскую интеграцию", который сформировали Демократическая, Либерал-демократическая и Либеральная партии.

Организаторы заявили, что в будущем планируют учредить собственную партию в Молдове.