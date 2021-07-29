Лидер грузинской оппозиции отказался от депутатского мандата

Председатель оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия отказался от депутатского мандата.
Как передает грузинское бюро Report, об этом он сообщил на проведенном брифинге.
Он отметил, что будет участвовать в предстоящем избирательном процессе.
Н.Мелия призвал представленных в парламенте членов партии "Единое национальное движение" формально оставаться в законодательном органе.
Н.Мелия был избран депутатом на парламентских выборах в октябре прошлого года, однако отказался войти в законодательный орган, не признав результаты выборов. С мая текущего года он решил быть представленным в парламенте.
Председатель партии "Единое национальное движение" вступит в борьбу за пост мэра Тбилиси на местных выборах в октябре этого года.