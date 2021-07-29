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Лидер грузинской оппозиции отказался от депутатского мандата

Лидер грузинской оппозиции отказался от депутатского мандата Председатель оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия отказался от депутатского мандата.
В регионе
29 июля 2021 г. 16:42
Лидер грузинской оппозиции отказался от депутатского мандата
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Председатель оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия отказался от депутатского мандата.

Как передает грузинское бюро Report, об этом он сообщил на проведенном брифинге.

Он отметил, что будет участвовать в предстоящем избирательном процессе.

Н.Мелия призвал представленных в парламенте членов партии "Единое национальное движение" формально оставаться в законодательном органе.

Н.Мелия был избран депутатом на парламентских выборах в октябре прошлого года, однако отказался войти в законодательный орган, не признав результаты выборов. С мая текущего года он решил быть представленным в парламенте.

Председатель партии "Единое национальное движение" вступит в борьбу за пост мэра Тбилиси на местных выборах в октябре этого года.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın müxalifət lideri deputat mandatından imtina edib

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