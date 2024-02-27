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Лебедев: Заседание СМИД СНГ пройдет в Минске 12 апреля

Лебедев: Заседание СМИД СНГ пройдет в Минске 12 апреля Заседание СМИД СНГ пройдет в Минске 12 апреля.
В регионе
27 февраля 2024 г. 11:20
Лебедев: Заседание СМИД СНГ пройдет в Минске 12 апреля

Заседание СМИД СНГ пройдет в Минске 12 апреля.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Вчера у меня была встреча с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником, и мы уже предметно обсуждали подготовку к предстоящему в Минске 12 апреля заседанию совета министров иностранных дел СНГ", - сообщил генсек СНГ.

Одним из главных вопросов апрельского заседания станет взаимодействие стран СНГ на международной арене.

"Первым вопросом будет тема по ситуации в мире, по координации наших действий на международной арене", – сказал Лебедев.

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Версия на азербайджанском языке MDB XİN Şurasının iclasının keçiriləcəyi yer və vaxt məlum olub

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