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Лавров: Претензии Еревана о бездействии российских миротворцев необоснованны

Лавров: Претензии Еревана о бездействии российских миротворцев необоснованны Говорить, что армяне ушли из Карабаха из-за якобы бездействия российских миротворцев – неправильно.
В регионе
19 апреля 2024 г. 15:07
Лавров: Претензии Еревана о бездействии российских миротворцев необоснованны

Необоснованно утверждать, что армяне ушли из Карабаха из-за якобы бездействия российских миротворцев.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил в интервью ряду российских СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Когда подписали документ [трехстороннее соглашение] ..., там ничего не было сказано о том, что при этом необходимо обеспечить особые права армянского меньшинства в Азербайджане, поэтому говорить, что из-за бездействия наших миротворцев армяне ушли из Карабаха - это неправильно", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: İrəvanın Rusiya sülhməramlıları ilə bağlı iddiaları əsassızdır
Версия на английском языке Lavrov: Yerevan’s claims about inaction of Russian peacekeepers unfounded

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