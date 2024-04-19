Лавров: Претензии Еревана о бездействии российских миротворцев необоснованны

Говорить, что армяне ушли из Карабаха из-за якобы бездействия российских миротворцев – неправильно.

Необоснованно утверждать, что армяне ушли из Карабаха из-за якобы бездействия российских миротворцев.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил в интервью ряду российских СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Когда подписали документ [трехстороннее соглашение] ..., там ничего не было сказано о том, что при этом необходимо обеспечить особые права армянского меньшинства в Азербайджане, поэтому говорить, что из-за бездействия наших миротворцев армяне ушли из Карабаха - это неправильно", - сказал он.