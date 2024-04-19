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Кыргызстан предостерег своих граждан от поездок в Иран и Израиль

Кыргызстан предостерег своих граждан от поездок в Иран и Израиль В Министерстве иностранных дел Кыргызстана призвали своих граждан воздержаться от поездок в страны Ближневосточного региона, в том числе Иран и Израиль.
В регионе
19 апреля 2024 г. 12:15
Кыргызстан предостерег своих граждан от поездок в Иран и Израиль

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана призвали своих граждан воздержаться от поездок в страны Ближневосточного региона, в том числе Иран и Израиль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.

"В связи с сохраняющейся напряженной обстановкой в регионе Ближнего Востока рекомендуем кыргызстанцам воздержаться от поездок в Израиль, Иран, Сирию, Ирак, Ливан и на палестинские территории", - говорится в заявлении.

В МИД также посоветовали гражданам, пребывающим в региональных странах, усилить меры собственной безопасности до стабилизации обстановки.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan warns its citizens against traveling to Iran, Israel

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