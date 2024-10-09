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Капитан-пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл-Стамбул

Капитан-пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл-Стамбул Капитан-пилот авиакомпании "Турецкие авиалинии" скончался во время выполнения рейса Сиэтл-Стамбул, самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке.
В регионе
9 октября 2024 г. 14:11
Капитан-пилот Турецких авиалиний умер во время рейса Сиэтл-Стамбул

Капитан-пилот авиакомпании "Турецкие авиалинии" скончался во время выполнения рейса Сиэтл-Стамбул, самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил представитель авиакомпании Яхъя Устюн в соцсети "Х".

"Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета типа Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 по маршруту Сиэтл-Стамбул, потерял сознание во время полета. Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления", - написал он.

Сообщается, что пилоту было 59 лет.

Представитель отметил, что Пехливан прошел периодический медицинский осмотр в медцентре, уполномоченном Главным управлением гражданской авиации. При осмотре не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы ему выполнять свои обязанности.

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