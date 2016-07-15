Избран новый председатель Аджарии

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Новым председателем правительства Аджарской Автономной Республики Грузии стал Зураб Патарадзе, кандидатуру которого предложил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в поддержку Патарадзе проголосовали 12 депутатов Высшего совета республики, против - ни одного голоса. Депутаты из оппозиционного "Единого национального движения" не поддержали представленную кандидатуру.

Предыдущий председатель правительства Аджарии Арчил Хабадзе подал в отставку 6 июня, объяснив это тем, что намерен активно подключиться к предвыборным процессам вместе с командой "Грузинской мечты".