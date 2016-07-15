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    Избран новый председатель Аджарии

    В поддержку Зураба Патарадзе проголосовали 12 депутатов Высшего совета республики

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Новым председателем правительства Аджарской Автономной Республики Грузии стал Зураб Патарадзе, кандидатуру которого предложил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в поддержку Патарадзе проголосовали 12 депутатов Высшего совета республики, против - ни одного голоса. Депутаты из оппозиционного "Единого национального движения" не поддержали представленную кандидатуру.

    Предыдущий председатель правительства Аджарии Арчил Хабадзе подал в отставку 6 июня, объяснив это тем, что намерен активно подключиться к предвыборным процессам вместе с командой "Грузинской мечты".

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