Следующий Каспийский экономический форум пройдет в Астрахани

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке ко второму Каспийскому экономическому форуму, который пройдет в 2021 году в Астрахани.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, премьер напомнил, что 12 августа принял участие в работе первого Каспийского экономического форума, который состоялся в Туркменистане; с партнерами по Каспийской пятерке обсуждались перспективы экономического сотрудничества в бассейне Волги, экологическая ситуация на Каспии, совместные проекты.

"Наша инициатива провести второй Каспийский экономический форум 2021 года в России встретила поддержку. Пройдет он именно здесь, в Астрахани. Хочу всех проинформировать: я подписал распоряжение о создании оргкомитета", - сообщил Медведев.

"Уверен, что проведение этой международной конференции в нашей стране будет способствовать расширению нашего сотрудничества с прикаспийскими государствами во всех областях от экологии до образования", - добавил российский премьер.