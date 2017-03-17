Хулуси Акар: Мы продолжим операции до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Мы будем усердно продолжать свои операции как в стране, так и за ее пределами до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист".

Как сообщает Report со ссылкой DHA, об этом на прошедшем сегодня мероприятии по случаю Дня шехида – 18 Марта заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар.

Он сказал, что вместе с народом и военнослужащими они продолжат борьбу против всех террористических группировок.