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Хроника Западного Азербайджана: Этнография села Ибиш

Хроника Западного Азербайджана: Этнография села Ибиш На канале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в эфир вышел очередной выпуск передачи "Наше наследие" (İrsimiz).
В регионе
21 апреля 2024 г. 04:47
Хроника Западного Азербайджана: Этнография села Ибиш

На канале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в эфир вышел очередной выпуск передачи "Наше наследие" (İrsimiz).

Как передает Report, в программе под названием "Село Ибиш - родина тюрков-огузов" говорилось об истории, этнокультуре, обычаях, архитектуре, прикладном декоративном искусстве, народном творчестве, топонимах села Ибиш Амасийского района Агбабинского махала.

"В 1897 году в этом селе проживало 118 азербайджанцев, в 1906-ом - 460, 1914-ом - 568. В 1916 году азербайджанцы были изгнаны армянами с этих земель. После установления советской власти на территории нынешней Армении уроженцы села смогли вернуться в свои дома. Однако уже в январе 1989 года азербайджанцы вновь были изгнаны со своих исторических земель, после чего здесь стали жить только армяне", - подчеркивается в материале.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQərbi Azərbaycan Xronikası: Ağbaba əhalisi qarslılarla birlikdə dövlət yaradıb

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