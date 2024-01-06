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Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
В регионе
6 января 2024 г. 10:55
Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, лидеры обменялись мнениями о дружественных отношениях между Туркменистаном и ОАЭ, а также об экономическом и инвестиционном сотрудничестве, включая возобновляемую энергетику, продовольственную безопасность, развитие инфраструктуры, а также другие важные отрасли.

Стороны высоко оценили особенность и развитие двухсторонних отношений и подтвердили свою приверженность расширению сотрудничества в различных областях для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства.

Бердымухамедов пригласил президента ОАЭ посетить Туркменистан в удобное для него время.

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