Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, лидеры обменялись мнениями о дружественных отношениях между Туркменистаном и ОАЭ, а также об экономическом и инвестиционном сотрудничестве, включая возобновляемую энергетику, продовольственную безопасность, развитие инфраструктуры, а также другие важные отрасли.

Стороны высоко оценили особенность и развитие двухсторонних отношений и подтвердили свою приверженность расширению сотрудничества в различных областях для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства.

Бердымухамедов пригласил президента ОАЭ посетить Туркменистан в удобное для него время.