"Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом на пост омбудсмена

Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" намерена провести консультации для того, чтобы решить, кого из кандидатов на пост Народного защитника поддержать.

Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" намерена провести консультации для того, чтобы решить, кого из кандидатов на пост Народного защитника поддержать.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил депутат от партии Рати Ионатамишвили.

Парламент Грузии в пятницу завершил слушания 19 кандидатов на пост омбудсмена. В понедельник представит заключение, на основании которого все 19 кандидатур будут вынесены на голосование.

"Мы проанализируем процесс собеседования с каждым кандидатом, проведем консультации с различными политическими субъектами и после этого вынесем вопрос на голосование", - сказал Ионатамишвили.

В то же время глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе затруднился назвать на данном этапе фаворита среди кандидатов, однако отметил, что такие люди есть.

Правящая партия не выдвигала своего кандидата на пост Народного защитника, однако, ее голоса остаются решающими при голосовании за кандидатов.

Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" - двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" - тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.

Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.