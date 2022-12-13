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Гросси: МАГАТЭ направит миссии безопасности на все украинские АЭС

Гросси: МАГАТЭ направит миссии безопасности на все украинские АЭС Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел в Париже встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой они обсудили организацию зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и новых миссий агентства.
В регионе
13 декабря 2022 г. 10:57
Гросси: МАГАТЭ направит миссии безопасности на все украинские АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел в Париже встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой они обсудили организацию зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и новых миссий агентства.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы договорились направить миссии безопасности МАГАТЭ на все атомные электростанции Украины. Работа по установлению зоны безопасности на ЗАЭС продолжается", - написал Гросси во вторник в Twitter.

ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе атомных станций. Россия взяла ее под контроль 28 февраля. Станция продолжила работу в штатном режиме. В начале сентября ее посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как делегация покинула объект, там в качестве наблюдателей остались сотрудники МАГАТЭ. Позднее агентство опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.

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