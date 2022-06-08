О нас

Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили каспийскую повестку

Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили каспийскую повестку Глава туркменского МИД Рашид Мередов встретился с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане, где проходит совещание глав внешнеполитических ведомств в формате "Центральная Азия – Китай".
В регионе
8 июня 2022 г. 11:04
Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили каспийскую повестку

Глава туркменского МИД Рашид Мередов встретился с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане, где проходит совещание глав внешнеполитических ведомств в формате "Центральная Азия – Китай".

Как передает Report, в ходе беседы стороны обсудили вопросы региональной политики, обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

Важнейшей темой переговоров стали каспийская проблематика и проведение в 2022 году в Туркменистане 6-й встречи глав прикаспийских государств.

Мередов и Тлеуберди оценили перспективы наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия двух стран в региональном контексте. В частности, было уделено внимание важности максимального задействования транспортной сухопутной и морской инфраструктуры в Туркменистане и Казахстане.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Главы МИД Туркменистана и Китая обсудили вопрос расширения сотрудничества
Главы МИД Туркменистана и Китая обсудили вопрос расширения сотрудничества
8 июня 2022 г. 11:23
В Турции выдвинули 10 условий членства в НАТО Швеции и Финляндии
В Турции выдвинули 10 условий членства в НАТО Швеции и Финляндии
8 июня 2022 г. 11:01
Норвегия передала Украине новое вооружение
Норвегия передала Украине новое вооружение
8 июня 2022 г. 10:47
В результате боевых действий в Украине ранены 478 детей
В результате боевых действий в Украине ранены 478 детей
8 июня 2022 г. 10:04
Генштаб Украины: Российские воздушно-десантные дивизии отказываются от участия в боях
Генштаб Украины: Российские воздушно-десантные дивизии отказываются от участия в боях
8 июня 2022 г. 09:35
На северо-востоке Ирана поезд сошел с рельсов, погибли 17 человек
На северо-востоке Ирана поезд сошел с рельсов, погибли 17 человек
8 июня 2022 г. 09:35
За прошедшие сутки ВСУ отразили 11 атак ВС России
За прошедшие сутки ВСУ отразили 11 атак ВС России
8 июня 2022 г. 09:05
Принятые на референдуме поправки в конституцию Казахстана вступили в силу
Принятые на референдуме поправки в конституцию Казахстана вступили в силу
8 июня 2022 г. 08:31
Казахстан отменил требование о ПЦР-тесте на коронавирус при пересечении границы
Казахстан отменил требование о ПЦР-тесте на коронавирус при пересечении границы
8 июня 2022 г. 07:41
МИД Турция отвергает предвзятый доклад Европарламента
МИД Турция отвергает предвзятый доклад Европарламента
8 июня 2022 г. 02:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi