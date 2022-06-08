Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили каспийскую повестку

Глава туркменского МИД Рашид Мередов встретился с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане, где проходит совещание глав внешнеполитических ведомств в формате "Центральная Азия – Китай".

Глава туркменского МИД Рашид Мередов встретился с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане, где проходит совещание глав внешнеполитических ведомств в формате "Центральная Азия – Китай".

Как передает Report, в ходе беседы стороны обсудили вопросы региональной политики, обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

Важнейшей темой переговоров стали каспийская проблематика и проведение в 2022 году в Туркменистане 6-й встречи глав прикаспийских государств.

Мередов и Тлеуберди оценили перспективы наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия двух стран в региональном контексте. В частности, было уделено внимание важности максимального задействования транспортной сухопутной и морской инфраструктуры в Туркменистане и Казахстане.