Главы миграционных служб Тюркского совета обсудили сотрудничество в условиях пандемии

7 мая 2020 года состоялась встреча в формате видеоконференции между главами миграционных служб и соответствующих органов государств-членов и государств-наблюдателей Тюркского совета, на которой обсуждались негативные последствия пандемии COVID-19 для граждан стран организации и совместные действия для урегулирования их разрешений, виз и других вопросов, связанных с миграцией.

Как сообщает Report, председательствовал на заседании глава Государственной Миграционной Службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев проинформировал стороны об итогах Чрезвычайного саммита президентов Тюркского совета, состоявшегося 10 апреля 2020 года, и представил информацию о встречах министров транспорта, экономики, торговли и таможни Тюркского совета, которые состоялись в формате видеоконференции после внеочередного саммита.

Руководители миграционных служб и соответствующих органов государств-членов и государств-наблюдателей обменялись информацией о принятых мерах, применяемых процедурах и статистических данных, касающихся урегулирования визы и вида на жительство / разрешения на работу для граждан стран организации, и обсудили способы оказания поддержки и помощи гражданам государств-членов и государств-наблюдателей, которые временно пребывают с такими целями как учеба и работа на территориях друг друга.

Стороны согласились не предпринимать административных / карательных действий в отношении граждан стран организации, которые нарушили визу и вид на жительство в ходе этого процесса.

Они подчеркнули важность предоставления всесторонней помощи и миграционных льгот гражданам на территориях друг друга, включая зоны ожидания в аэропортах и пограничных пунктах пропуска, и временно ослабляют иммиграционные требования, позволяя мигрантам оставаться в стране назначения сверх обычного срока.

В конце встречи, принимая во внимание значительное количество граждан, проживающих на территориях друг друга, Стороны согласились с предложением Генерального секретаря о создании Координационной группы по миграции для своевременного информирования друг друга и координации необходимых мер для решения визовых и миграционных вопросов граждан, а также расширения сотрудничества во время и после пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.