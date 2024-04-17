Глава Туркменистана открыл второй участок скоростной автомагистрали

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов открыл второй участок высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат, которая соединит центр страны с ее восточной частью.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов открыл второй участок высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат, которая соединит центр страны с ее восточной частью.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Открытый участок протяженностью 109 км проходит от города Теджен до города Мары. Первый участок от Ашхабада до Теджена (203 км) был сдан в эксплуатацию в октябре 2021 года. Автомагистраль позволит преодолевать расстояние от столицы Туркменистана до города Мары примерно в 1,5 раза быстрее: путь по обычной дороге занимает около пяти часов, по автобану - около трех часов. При этом магистраль платная: 1 км для легкового автомобиля обойдется в 35 тенге (1,2 доллара), для грузовых автомобилей - 45 тенге (около 1,6 доллара). Вдоль новой дороги построены заправки, объекты общественного питания, медицинские объекты, пункты различных служб.

Глава государства подчеркнул значение автомагистрали протяженностью 600 км для соединения транспортных коридоров страны по маршрутам Восток-Запад и Север-Юг.

По его словам, завершение строительства автомагистрали позволит значительно повысить пропускную способность и качество логистических услуг туркменской транспортной системы, что будет способствовать дальнейшему развитию экономики страны. "Мы и впредь продолжим плодотворную деятельность по строительству и модернизации автомагистралей в стране, формирование международных транспортных коридоров", - отметил президент.

Ранее стоимость строительства автобана Ашхабад-Туркменабат оценивалось в 2,3 млрд долларов.