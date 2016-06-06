​Глава МВД Казахстана: Мы признаем, что это теракт

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Казахстана признало произошедшие в Актобе нападения террористическим актом.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил глава МВД страны Калмуханбет Касымов.

"Мы признаем, что это террористический акт, однозначно. Поэтому в соответствии с существующим законом введен уровень операции, все силовые структуры приводятся в усиленный вариант. Мы переходим на охрану всех объектов, где-то по этому варианту приостанавливается работа некоторых общественных, общедоступных заведений, увеселительных заведений", — сказал К.Касымов журналистам.