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    ​Глава МВД Казахстана: Мы признаем, что это теракт

    ​Калмуханбет Касымов: Приостанавливается работа некоторых общественных заведений

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Казахстана признало произошедшие в Актобе нападения террористическим актом.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил глава МВД страны Калмуханбет Касымов.

    "Мы признаем, что это террористический акт, однозначно. Поэтому в соответствии с существующим законом введен уровень операции, все силовые структуры приводятся в усиленный вариант. Мы переходим на охрану всех объектов, где-то по этому варианту приостанавливается работа некоторых общественных, общедоступных заведений, увеселительных заведений", — сказал К.Касымов журналистам.

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