Глава МИД Турции: Сейчас возможно посещение немецкими депутатами военной базы НАТО в Конье

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Немецкие депутаты могут посетить сейчас не Инджирлик, а военную базу НАТО в Конье".
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.
Турецкий министр отметил, что у его страны нет никаких проблем с Европой и Германией: "Если Германия сделает навстречу нам 1 шаг, мы сделаем 3 шага".
Отметим, что 5 июня министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетил Турцию.
Напомним, что немецкие депутаты высказывают желание посетить военную базу Инджирлик в Турции и встретиться со служащими там немецкими военнослужащими. Турецкая сторона заявляет, что пока организация такой встречи невозможно с точки зрения безопасности.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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