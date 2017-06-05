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    Глава МИД Турции: Сейчас возможно посещение немецкими депутатами военной базы НАТО в Конье

    Мевлют Чавушоглу: Если Германия сделает навстречу нам 1 шаг, мы сделаем 3 шага© Report

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Немецкие депутаты могут посетить сейчас не Инджирлик, а военную базу НАТО в Конье".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

    Турецкий министр отметил, что у его страны нет никаких проблем с Европой и Германией: "Если Германия сделает навстречу нам 1 шаг, мы сделаем 3 шага".

    Отметим, что 5 июня министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетил Турцию.

    Напомним, что немецкие депутаты высказывают желание посетить военную базу Инджирлик в Турции и встретиться со служащими там немецкими военнослужащими. Турецкая сторона заявляет, что пока организация такой встречи невозможно с точки зрения безопасности. 

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