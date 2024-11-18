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Глава фракции: Правящая партия не планирует проводить досрочные выборы в Армении

Глава фракции: Правящая партия не планирует проводить досрочные выборы в Армении Правящая партия "Гражданский договор" не планирует проводить досрочные выборы в Армении.
В регионе
18 ноября 2024 г. 14:36
Глава фракции: Правящая партия не планирует проводить досрочные выборы в Армении

Правящая партия "Гражданский договор" не планирует проводить досрочные выборы в Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян.

"У нас нет планов проводить внеочередные парламентские выборы. В 2021 году в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по итогам которых народ Армении заявил о своей воле. Следующие выборы состоятся в 2026 году, а до тех пор мы будем реализовывать свой мандат, данный нам народом", - заявил Конджорян.

По его словам, отставки глав силовых и судебных ведомств являются логическим продолжением недавней критики, озвученной премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства. Он отметил, что проблемы сферы правосудия копились на протяжении 30 лет и носят глубинный характер. При этом глава парламентского большинства признал, что одной лишь сменой лиц невозможно будет добиться каких-либо системных изменений.

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