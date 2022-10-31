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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 70 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 70 тыс. человек За сутки ВС Украины ликвидировали 620 российских военнослужащих. С начала боевых действий потери ВС России составили 71 820 человек.
В регионе
31 октября 2022 г. 11:37
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 70 тыс. человек

За сутки ВС Украины ликвидировали 620 российских военнослужащих. С начала боевых действий потери ВС России составили 71 820 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 31 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 686 (+14), боевых бронированные машины - 5 485 (+32), артиллерийские системы - 1 728 (+4), РСЗО - 383, средства ПВО - 197, самолеты - 275 (+1), вертолеты - 253 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 413 (+1), крылатые ракеты - 352, корабли /катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 128 (+8), специальная техника - 154.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine: Russia's losses exceed 70,000

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