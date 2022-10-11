Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 63 тыс. человек

За прошедшие сутки ВС Украины уничтожили 240 российских военнослужащих. Общие потери ВС России с начала полномасштабных боевых действий составили 63 110 человек.
Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
На 11 октября потери ВС РФ составили: танки - 2 504 (+9), боевые бронированные машины ‒ 5 162 (+13), артиллерийские системы – 1 496 (+10), РСЗО – 353, средства ПВО - 181, самолеты – 268 (+1), вертолеты – 235, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 114 (+17), крылатые ракеты ‒ 295 (+46), корабли /катера ‒ 15, автомобильная техника и автоцистерны – 3 916 (+8), специальная техника ‒ 136.
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.