Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 63 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 63 тыс. человек

За прошедшие сутки ВС Украины уничтожили 240 российских военнослужащих. Общие потери ВС России с начала полномасштабных боевых действий составили 63 110 человек.

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