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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 203 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 203 тыс. человек За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 203 тысячи живой силы.
В регионе
21 мая 2023 г. 09:55
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 203 тыс. человек

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 730 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 203 тысячи живой силы.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС России на 21 мая ориентировочно составили:

- личного состава - около 203 160 (+730) человек ликвидировано;

- танков - 3 783 (+2) ед.;

- боевых бронированных машин - 7 398 (+16) ед.;

- артиллерийских систем - 3 258 (+29) ед.;

- РСЗО - 564 (+1) ед.;

- средства ПВО - 327 (+2) ед.;

- самолетов - 308 (+0) ед.;

- вертолетов - 294 (+0) ед.;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 822 (+21) ед.;

- крылатые ракеты - 1 011 (+0) ед.;

- корабли/катера - 18 (+0) ед.;

- автомобильной техники и автоцистерн - 6 115 (+12) ед.;

- специальная техника - 425 (+2) ед.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı son sutka zərərsizləşdirilən rusiyalı hərbçilərin sayını açıqlayıb

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