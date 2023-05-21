Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 203 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 203 тыс. человек

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 203 тысячи живой силы.

https://static.report.az/photo/ae20f29b-9188-3ad0-bc5f-0a0c2224e8ff.jpg https://static.report.az/photo/ae20f29b-9188-3ad0-bc5f-0a0c2224e8ff.jpg

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 730 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 203 тысячи живой силы. Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС России на 21 мая ориентировочно составили: - личного состава - около 203 160 (+730) человек ликвидировано; - танков - 3 783 (+2) ед.; - боевых бронированных машин - 7 398 (+16) ед.; - артиллерийских систем - 3 258 (+29) ед.; - РСЗО - 564 (+1) ед.; - средства ПВО - 327 (+2) ед.; - самолетов - 308 (+0) ед.; - вертолетов - 294 (+0) ед.; - БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 822 (+21) ед.; - крылатые ракеты - 1 011 (+0) ед.; - корабли/катера - 18 (+0) ед.; - автомобильной техники и автоцистерн - 6 115 (+12) ед.; - специальная техника - 425 (+2) ед. Подпишитесь на наш Telegram канал