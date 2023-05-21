Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 203 тыс. человек

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 730 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 203 тысячи живой силы.
Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС России на 21 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 203 160 (+730) человек ликвидировано;
- танков - 3 783 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин - 7 398 (+16) ед.;
- артиллерийских систем - 3 258 (+29) ед.;
- РСЗО - 564 (+1) ед.;
- средства ПВО - 327 (+2) ед.;
- самолетов - 308 (+0) ед.;
- вертолетов - 294 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 822 (+21) ед.;
- крылатые ракеты - 1 011 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6 115 (+12) ед.;
- специальная техника - 425 (+2) ед.