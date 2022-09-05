Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России 49,8 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России 49,8 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировано 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 49 800 человек.

https://static.report.az/photo/d1311572-dd28-32bc-a21b-d586a93fed4a.jpg https://static.report.az/photo/d1311572-dd28-32bc-a21b-d586a93fed4a.jpg

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировано 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 49 800 человек. Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. На 5 сентября общие потери российской стороны составили: танки - 2 068, боевые бронированные машины - 4 459, артиллерийские системы - 1 157, РСЗО - 294, средства ПВО - 156, самолеты - 236, вертолеты - 206, БПЛА - 867, крылатые ракеты - 205, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 286, специальная техника - 107. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russian losses