Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38,45 тыс. человек

За минувшие сутки потери ВС России составили 150 человек. Всего с начала полномасштабных боевых действий этот показатель составил 38 450.

За минувшие сутки потери ВС России составили 150 человек. Всего с начала полномасштабных боевых действий этот показатель составил 38 450.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, за прошедшие сутки наибольшие потери ВС РФ были на Бахмутовском направлении.

На 18 июля общие потери российской стороны составили: 1 687 танков, 3 886 боевых бронированных машин, 849 артиллерийских систем, 248 РСЗО, 113 средств ПВО, 220 самолетов, 188 вертолетов, 690 беспилотников оперативно-тактического уровня, 166 крылатых ракет, 15 кораблей / катеров, 2 753 автомобильной техники и автоцистерн, 70 специальной техники.