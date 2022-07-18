О нас

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38,45 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38,45 тыс. человек За минувшие сутки потери ВС России составили 150 человек. Всего с начала полномасштабных боевых действий этот показатель составил 38 450.
В регионе
18 июля 2022 г. 10:33
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38,45 тыс. человек

За минувшие сутки потери ВС России составили 150 человек. Всего с начала полномасштабных боевых действий этот показатель составил 38 450.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, за прошедшие сутки наибольшие потери ВС РФ были на Бахмутовском направлении.

На 18 июля общие потери российской стороны составили: 1 687 танков, 3 886 боевых бронированных машин, 849 артиллерийских систем, 248 РСЗО, 113 средств ПВО, 220 самолетов, 188 вертолетов, 690 беспилотников оперативно-тактического уровня, 166 крылатых ракет, 15 кораблей / катеров, 2 753 автомобильной техники и автоцистерн, 70 специальной техники.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın 38 450 hərbçisi məhv edilib"

Самое важное

Euronews: ЕС считает Азербайджан надежным партнером
Euronews: ЕС считает Азербайджан надежным партнером
18 июля 2022 г. 07:19
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид
18 июля 2022 г. 00:08
Госсекретарь США: Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян предприняли позитивный шаг
Госсекретарь США: Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян предприняли позитивный шаг
17 июля 2022 г. 01:53
Под председательством президента состоялось совещание по итогам шести месяцев этого года
ФотоПод председательством президента состоялось совещание по итогам шести месяцев этого года
16 июля 2022 г. 21:01
В Азербайджане состоялся очередной выпуск Курса подготовки коммандос
ФотоВ Азербайджане состоялся очередной выпуск "Курса подготовки коммандос"
16 июля 2022 г. 13:59
Ильхам Алиев: Мы выполнили все, что обещали азербайджанскому народу
Ильхам Алиев: Мы выполнили все, что обещали азербайджанскому народу
15 июля 2022 г. 23:45
Ильхам Алиев: Предложения по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура на следующий год, вероятно, будут представлены мне в ближайшие месяцы
Ильхам Алиев: Предложения по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура на следующий год, вероятно, будут представлены мне в ближайшие месяцы
15 июля 2022 г. 21:38
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2022 г. 19:38
Ильхам Алиев: Пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо
Ильхам Алиев: Пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо
15 июля 2022 г. 18:26
Президент Азербайджана: Армения все еще не выполняет принудительно взятых на себя обязательств
Президент Азербайджана: Армения все еще не выполняет принудительно взятых на себя обязательств
15 июля 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi