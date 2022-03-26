Генштаб ВСУ: Общие потери российских войск составили свыше 16 тыс. человек

Генштаб ВС Украины обнародовал потери российских войск с начала боевых действий.

Генштаб ВС Украины обнародовал потери российских войск с начала боевых действий.

Как передает Report, с 24 февраля по 26 марта потери российской стороны составили: личный состав - 16 400 человек, танки ‒ 575 единиц, боевые бронемашины / APV ‒ 1 640 ед., артиллерийские системы - 293 ед.

Кроме того, за этот период уничтожен 51 зенитный комплекс, 117 самолетов, 127 вертолетов, 56 БПЛА, 19 спецтехники и т.д.

"Данные обновляются. Расчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.