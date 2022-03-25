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Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей.
В регионе
25 марта 2022 г. 17:10
Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области", - сказал Рудской.

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