Генсек ООН может принять участие на саммите ШОС в Казахстане

Генсек ООН Антониу Гутерриш может принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в июле в Казахстане.

Генсек ООН Антониу Гутерриш может принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в июле в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

Приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Гутерришу передал вице-премьер - министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на встрече в Женеве.

"Генсек ООН, поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопасности", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Женеве были обсуждены текущие глобальные вызовы, углубление региональной кооперации между странами Центральной Азии, а также инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.