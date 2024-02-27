О нас

Генсек ООН может принять участие на саммите ШОС в Казахстане

Генсек ООН может принять участие на саммите ШОС в Казахстане Генсек ООН Антониу Гутерриш может принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в июле в Казахстане.
В регионе
27 февраля 2024 г. 10:13
Генсек ООН может принять участие на саммите ШОС в Казахстане

Генсек ООН Антониу Гутерриш может принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в июле в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

Приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Гутерришу передал вице-премьер - министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на встрече в Женеве.

"Генсек ООН, поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопасности", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Женеве были обсуждены текущие глобальные вызовы, углубление региональной кооперации между странами Центральной Азии, а также инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN Sec.-Gen. may take part in SCO summit in Kazakhstan

Экслюзивные новости

Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi