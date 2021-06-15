Генсек: ОБСЕ будет активно участвовать на Южном Кавказе

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид встретилась с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид встретилась с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Грузии.

Генсек ОБСЕ поблагодарила Грузию за поддержку усилий в восстановлении доверия между Азербайджаном и Арменией: “Это стало примером успешного сотрудничества различных участников, в том числе ОБСЕ”.

“ОБСЕ будет очень активно участвовать в этом процессе”, - сказала Х.M.Шмид.