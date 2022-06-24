Генпрокуратура: В Украине из-за боевых действий погибли 338 детей

Из-за боевых действий в Украине погибли 338 детей, ранены 610.

Из-за боевых действий в Украине погибли 338 детей, ранены 610.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 335, Харьковской - 177, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 55, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17", - сказано в сообщении.