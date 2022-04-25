О нас
Аудио новости

Генпрокуратура Украины: В результате обстрела Жмеринки и Казатина погибли 5 человек

Генпрокуратура Украины: В результате обстрела Жмеринки и Казатина погибли 5 человек В результате ракетного обстрела, нанесенного российскими войсками в понедельник утром по городам Жмеринка и Казатин (Винницкая обл.), погибло 5 человек, еще 18 получили ранения.
В регионе
25 апреля 2022 г. 17:40
Генпрокуратура Украины: В результате обстрела Жмеринки и Казатина погибли 5 человек

В результате ракетного обстрела, нанесенного российскими войсками в понедельник утром по городам Жмеринка и Казатин (Винницкая обл.), погибло 5 человек, еще 18 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Винницкой облпрокуратуры.

"Утром 25 апреля российские войска произвели ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Казатина Винницкой области. По указанному факту следователями УСБУ в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям). Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в данный момент на месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы.

"В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены. Информация уточняется", - подытожили правоохранители.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Два человека погибли в результате крушения самолета на западе Турции
Два человека погибли в результате крушения самолета на западе Турции
25 апреля 2022 г. 17:27
Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата
Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата
25 апреля 2022 г. 17:14
Эвакуировали несколько районных судов из-за сообщений о минировании
Эвакуировали несколько районных судов из-за сообщений о минировании
25 апреля 2022 г. 15:23
Зеленский: Помощь Украине была основной темой в переговорах с Блинкеном и Остином
Зеленский: Помощь Украине была основной темой в переговорах с Блинкеном и Остином
25 апреля 2022 г. 13:54
Акар: На севере Ирака с начала антитеррористической операции нейтрализованы 56 боевиков
Акар: На севере Ирака с начала антитеррористической операции нейтрализованы 56 боевиков
25 апреля 2022 г. 13:39
В Украине обсуждается ослабление режима мобилизации
В Украине обсуждается ослабление режима мобилизации
25 апреля 2022 г. 13:13
Статус Назарбаева решили закрепить в Конституции Казахстана
Статус Назарбаева решили закрепить в Конституции Казахстана
25 апреля 2022 г. 12:49
В МИД РФ сообщили о подготовке второго заседания платформы 3+3
В МИД РФ сообщили о подготовке второго заседания платформы "3+3"
25 апреля 2022 г. 12:18
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 21 900 человек, 884 танков
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 21 900 человек, 884 танков
25 апреля 2022 г. 12:15
В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана
В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана
25 апреля 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi