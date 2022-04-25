Генпрокуратура Украины: В результате обстрела Жмеринки и Казатина погибли 5 человек

В результате ракетного обстрела, нанесенного российскими войсками в понедельник утром по городам Жмеринка и Казатин (Винницкая обл.), погибло 5 человек, еще 18 получили ранения.

В результате ракетного обстрела, нанесенного российскими войсками в понедельник утром по городам Жмеринка и Казатин (Винницкая обл.), погибло 5 человек, еще 18 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Винницкой облпрокуратуры.

"Утром 25 апреля российские войска произвели ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Казатина Винницкой области. По указанному факту следователями УСБУ в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям). Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в данный момент на месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы.

"В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены. Информация уточняется", - подытожили правоохранители.