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Генассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Туркменистаном

Генассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Туркменистаном Инициированная Туркменистаном резолюция была единогласно принята на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В регионе
6 августа 2021 г. 15:49

Инициированная Туркменистаном резолюция была единогласно принята на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, 2 августа заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов доложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, что на 96-м пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН проект Постановления инициированный Туркменистаном под названием "Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития во время и после пандемии коронавируса (COVID-19)".

Резолюция, к авторам которой присоединились 48 государств, была принята единогласно. Глава МИД поздравил президента Туркменистана с достижением во внешней политике и подчеркнул, что принятие Генассамблеей ООН данной резолюции служит еще одним доказательством вдумчивого подхода государства к вопросам укрепления международного транспортного сотрудничества с целью устойчивого развития, которое особенно согласуется с международными и региональными усилиями по преодолению пандемии, ее экономических и социальных последствий.

Резолюция также подчеркивает важность Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которую планируется провести в Туркменистане в 2022 году.

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