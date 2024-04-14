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Фидан обсудил с Блинкеном Ближний Восток

Фидан обсудил с Блинкеном Ближний Восток Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил ситуацию в регионе после операции Ирана против Израиля.
В регионе
14 апреля 2024 г. 21:15
Фидан обсудил с Блинкеном Ближний Восток

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил ситуацию в регионе после операции Ирана против Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась текущая ситуация в регионе после ответной атаки Ирана на Израиль. Фидан сказал об обеспокоенности из-за вероятности эскалации и разрастания кризиса в регионе. Он отметил, что Турция неоднократно заявляла, что с самого начала кризис в Газе несет в себе риск перерастания в региональный конфликт".

Фидан в связи с этим напомнил "о срочной необходимости объявить прекращение огня и организовать бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу, иначе кризис будет продолжать усугубляться".

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Версия на азербайджанском языке Fidan Blinkenlə Yaxın Şərqi müzakirə edib

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