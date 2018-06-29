Евросоюз договорился о продлении санкций против России

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Лидеры Евросюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев", — сообщил источник агентства.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. В марте 2015 года лидеры стран Евросоюза привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет ЕС продлил санкции до 31 июля 2018 года.