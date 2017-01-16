Более 60 человек, связанных с ИГ, задержаны в Чечне

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Более 60 участников бандподполья, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), задержано в Чечне с 9 января.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

По его словам, еще четверо были убиты при оказании вооруженного сопротивления силовикам.

Отмечается, что участники ликвидированной в Чечне сети ИГ готовили ряд резонансных преступлений на Северном Кавказе. По информации источника, с задержанными проводятся следственные мероприятия.