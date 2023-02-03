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ЕС и США требуют от МВФ предоставить Украине многомиллиардный пакет помощи

ЕС и США требуют от МВФ предоставить Украине многомиллиардный пакет помощи В Международный валютный фонд (МВФ) планируют в середине февраля обсудить с властями Украины новый пакет помощи на сумму 14-16 млрд долларов.
В регионе
3 февраля 2023 г. 10:54
ЕС и США требуют от МВФ предоставить Украине многомиллиардный пакет помощи

В Международный валютный фонд (МВФ) планируют в середине февраля обсудить с властями Украины новый пакет помощи на сумму 14-16 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, МВФ и Киев планируют к весне в Варшаве провести консультации по данному вопросу. Западные партнеры Украины добиваются от фонда предоставления многомиллиардной помощи в форме кредитов. В пользу скорейшей выдачи кредитов этой стране высказались исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Минфин США.

На фоне разрушения половины энергетической инфраструктуры Украины и заявленного Киевом дефицита бюджета в 38 млрд долларов Евросоюз уже выделил стране 18 млрд долларов в рамках пакета помощи. Однако в ЕС ожидают, что свой вклад также внесут страны G7 и международные доноры.

Переговоры Украины с МВФ начались в сентябре 2022 и были приостановлены, поскольку правила организации запрещают финансирование зон боевых действий. Однако страна уже получила экстренное финансирование в размере 2,7 млрд долларов.

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Версия на английском языке Ukraine’s allies push IMF to approve $14-$16B loan

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