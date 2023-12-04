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Ереван ожидает от Баку ответа на шестой пакет предложений по мирному договору

Ереван ожидает от Баку ответа на шестой пакет предложений по мирному договору Правительство Армении ожидает ответ на последние предложения официального Еревана относительно мирного договора с Азербайджаном.
В регионе
4 декабря 2023 г. 14:57
Ереван ожидает от Баку ответа на шестой пакет предложений по мирному договору

Правительство Армении ожидает ответ на последние предложения официального Еревана относительно мирного договора с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге с журналистами сказал заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.

"Мы сообщим об этом, когда получим ответ", - подчеркнул Сафарян.

21 ноября армянская сторона направила официальному Баку шестой пакет предложений по мирному договору между странами.

Напомним, пятый проект документа был направлен в Ереван 11 сентября, а ответ был получен спустя 2,5 месяца.

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Версия на английском языке Yerevan expects Baku's response to sixth package of proposals for peace treaty

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