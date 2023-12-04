Ереван ожидает от Баку ответа на шестой пакет предложений по мирному договору

Правительство Армении ожидает ответ на последние предложения официального Еревана относительно мирного договора с Азербайджаном.

Правительство Армении ожидает ответ на последние предложения официального Еревана относительно мирного договора с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге с журналистами сказал заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.

"Мы сообщим об этом, когда получим ответ", - подчеркнул Сафарян.

21 ноября армянская сторона направила официальному Баку шестой пакет предложений по мирному договору между странами.

Напомним, пятый проект документа был направлен в Ереван 11 сентября, а ответ был получен спустя 2,5 месяца.