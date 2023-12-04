Президент Болгарии наложил вето на соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября.

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Радев считает, что в технике нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели.

"Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях. Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом", - указал президент, вернув соглашение на новое рассмотрение в парламент.

Ранее депутаты одобрили соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники.