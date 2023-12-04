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Ереван и Москва обсудят деятельность российских телеканалов в Армении

Ереван и Москва обсудят деятельность российских телеканалов в Армении Ереван и Москва в середине декабря обсудят деятельность российских телеканалов в Армении.
В регионе
4 декабря 2023 г. 12:59
Ереван и Москва обсудят деятельность российских телеканалов в Армении

Ереван и Москва в середине декабря обсудят деятельность российских телеканалов в Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству Armenpress замминистра высокотехнологической промышленности Авет Погосян.

"Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Российская сторона приняла приглашение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения", - отметил он.

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Версия на английском языке Yerevan, Moscow to discuss activities of Russian TVs in Armenia
Версия на азербайджанском языке İrəvan və Moskva Rusiya telekanallarının Ermənistandakı fəaliyyətini müzakirə edəcəklər

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