Ереван и Москва обсудят деятельность российских телеканалов в Армении

Ереван и Москва в середине декабря обсудят деятельность российских телеканалов в Армении.

Ереван и Москва в середине декабря обсудят деятельность российских телеканалов в Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству Armenpress замминистра высокотехнологической промышленности Авет Погосян.

"Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Российская сторона приняла приглашение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения", - отметил он.