Эрдоган: Я отправил те видео Владимиру Путину

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Во время телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом мы обсудили сирийский вопрос".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, с лидерами США и России был произведен обмен мнениями о возможных способах по установлению в Сирии мира: "Я выразил уверенность, что с установлением мира будут устранены происходящие в регионе трагедии. Кроме того, мы обсудили ситуацию в Думе и Восточной Гуте. У меня видео о происходящих там событиях. Я отправил те видео Владимиру Путину".

Р.Т.Эрдоган рассказал о последней обстановке в Сирии: "Больше людей было убито с применением химического оружия или обычного оружия? Безусловно, применение химического оружия - трагедия. Однако другим оружием убивают женщин, детей. Мы требовали и требуем чуткого отношения к этим вопросам со стороны России и коалиции. По нашим наблюдениям, в последние дни обстановка в регионе относительно стабилизировалась. Мы хотим обеспечить полную стабильность и создать мир".